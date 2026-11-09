Η Ίλζε Άιγκνερ ως υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρος

Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ πρότεινε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ως υποψήφια για τη θέση του ομοσπονδιακού προέδρου, κάνοντας λόγο για μια πολιτικό «του κέντρου», με «καθαρή θέση για τη δημοκρατία», η οποία μπορεί να χτίσει γέφυρες και να ενώσει την κοινωνία.

«Δεν θα σταθώ πάνω από τους πολίτες, είμαι κομμάτι τους», δήλωσε η υποψήφια.

Στις σημερινές συνθήκες χρειαζόμαστε μια προσωπικότητα με «σαφή πυξίδα», η οποία θα μπορεί να στηρίξει το ευρύ κέντρο, δήλωσε ο κ. Μερτς και, αναφερόμενος στην κυρία Άιγκνερ, έκανε λόγο για μια πολιτικό υπεύθυνη αλλά και ανθρώπινη. Με την Ίλζε Άιγκνερ η Γερμανία κερδίζει μια πρόεδρο με αξίες, με καρδιά, με γοητεία και χάρισμα, είπε ο καγκελάριος και σημείωσε ότι θα είναι η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα, αλλά και η πρώτη με προέλευση από τον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων. «Γνωρίζει έτσι την πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Η κυρία Άιγκνερ από την πλευρά της εξέφρασε την χαρά, αλλά και την ταπεινότητα και τον σεβασμό για την πρόταση και την στήριξη και περιέγραψε την υποψηφιότητά της ως «μήνυμα προς τις λαϊκιστικές δυνάμεις». Αναφέρθηκε σε επιθέσεις που δέχεται η δημοκρατία στη Γερμανία από το εσωτερικό και από το εξωτερικό και υποσχέθηκε «σαφή και κατανοητή» γλώσσα. «Δεν θα σταθώ πάνω από τους πολίτες, είμαι μέρος τους», είπε χαρακτηριστικά.

Μια πρόεδρος «διπλανής πόρτας»

Η 61χρονη Ίλζε Άιγκνερ θεωρείται γυναίκα «της διπλανής πόρτας», προσγειωμένη, φιλική και κοινωνική, ενώ υπήρξε πάντα προσιτή στους πολίτες, με τους οποίους συχνά ανταλλάσσει θερμές χειραψίες, ακόμη και αγκαλιές. Το ARD υπενθύμισε μάλιστα σήμερα την εποχή που η κυρία Άιγκνερ, ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας, Τροφίμων και Προστασίας του Καταναλωτή, έδινε συμβουλές αξιοποίησης του μπαγιάτικου ψωμιού, προκαλώντας ειρωνικά σχόλια. Όλοι πάντως αναγνωρίζουν ότι σε όλα τα πόστα που υπηρέτησε υπήρξε πρακτική, ρεαλίστρια και αποτελεσματική στη διαχείριση κρίσεων.

Ο δρόμος της ωστόσο μέχρι το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της Γερμανίας κάθε άλλο παρά …κλασικός ήταν. Δεν έχει πανεπιστημιακό πτυχίο – ούτε καν απολυτήριο γενικού λυκείου – και δεν προέρχεται από οικογένεια με πολιτική παράδοση, όπως π.χ. οι φον Βαϊτσέκερ. Η μικρότερη από τις τέσσερις κόρες ενός αρχιηλεκτρολόγου στην Άνω Βαυαρία, έδειξε από νωρίς το ενδιαφέρον της για την τεχνολογία, πιστοποιήθηκε ως τεχνικός ηλεκτρολόγος για ραδιόφωνο και τηλεόραση και εργάστηκε στην Eurocopter, όπου ανέπτυξε ηλεκτρονική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στα Airbus Helicopters H135, ενώ διαδέχθηκε τον πατέρα στης στο δημοτικό συμβούλιο της ιδιαίτερης πατρίδας της, Φέλντκιρχεν-Βέστερχαμ, από όπου ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή στους Χριστιανοκοινωνιστές (CSU). Ακολούθησαν το περιφερειακό συμβούλιο του Ροζενχάιμ, η εκλογή στην Bundestag, η είσοδος στην κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ και η επιστροφή στη βαυαρική σκηνή το 1994, όπου κατείχε κυβερνητικές θέσεις, ως αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Χορστ Ζεεχόφερ, υπουργός Οικονομίας και κατόπιν Στέγασης και Μεταφορών.

Το 2018 εξελέγη πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας, αξίωμα το οποίο κατέχει μέχρι σήμερα και μέσω του οποίου έχει κερδίσει διακομματικό σεβασμό: επιδιώκει τον διάλογο με τους πολίτες, ταξιδεύει στη Σρεμπρένιτσα, αγκαλιάζεται με συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, μιλά για συνοχή στην κοινωνία και για την αξία της δημοκρατίας. Διαθέτει δηλαδή όλες τις επικοινωνιακές ιδιότητες στις οποίες υστερεί ο σημερινός καγκελάριος, ο οποίος, σύμφωνα με τους αναλυτές, «σύρθηκε» στην επιλογή της από τον εταίρο του, αρχηγό του CSU και πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ.

Η προσωπική της ζωή δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημοσιότητα. «Πορεύομαι μόνη στη ζωή», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. Δεν έχει παντρευτεί και δεν έχει αποκτήσει παιδιά, ζει ωστόσο ακόμη με πολλά από τα μέλη της οικογένειάς της σε ένα, όπως λέει «νοικοκυριό στο οποίο συνυπάρχουν τρεις γενιές».

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία εκπνέει στις 18 Μαρτίου 2027, προέρχεται από διαφορετική «σχολή» πολιτικής. Διακεκριμένος νομικός, παντρεμένος με δικαστή, αντικαγκελάριος, υπουργός Εξωτερικών, υποψήφιος καγκελάριος για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), θεωρήθηκε ιδανικός υποψήφιος για τη θέση και σχεδόν «επιβλήθηκε» στην Άγγελα Μέρκελ. Από το αξίωμα διακρίθηκε για τις θεσμικές παρεμβάσεις του, για τις συχνές τοποθετήσεις του κατά της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού και τις σε δραματικούς τόνους προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η δημοκρατία. Εφόσον λοιπόν στις 30 Ιανουαρίου 2027 η Ίλζε Άιγκνερ εκλεγεί από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση των 1.260 μελών, όπως αναμένεται, θα πρέπει να πείσει τους Γερμανούς ότι μπορεί να γίνει άξια διάδοχός του. Θα έχει όμως ήδη σπάσει πολλά ταμπού: θα είναι η πρώτη γυναίκα αρχηγός του γερμανικού κράτους, η πρώτη από τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (CSU), αλλά και η πρώτη με ένσημα σε χειρονακτική εργασία.