ΥφΥΠΕΞ Βρετανίας: Σταθερή η δέσμευση της Βρετανίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπρια-κού

Τη διαχρονική θέση της βρετανικής κυβέρνησης για μια δίκαιη, βιώσιμη και σφαιρική επίλυση του Κυπριακού, με βάση το μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και την πολιτική ισότητα, υπογραμμίζει ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης, Λόρδος Γουντ.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε μέσω επιστολής που απέστειλε προς το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων (Board of British Cypriots) και συγκεκριμένα προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του, Δώρο Παρτασίδη. Στο έγγραφο αυτό, ο Βρετανός αξιωματούχος εκφράζει την πλήρη στήριξη του Λονδίνου στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη του διαλόγου, καλώντας παράλληλα όλες τις πλευρές να εκμεταλλευτούν το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στο νησί τον περασμένο Ιούλιο.

Όπως εξηγεί ο Λόρδος Γουντ, η Μεγάλη Βρετανία συντάσσεται με την πρόθεση του ΟΗΕ να συγκαλέσει μια νέα άτυπη διάσκεψη υπό τη μορφή 5+1. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία γύρω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία των συνομιλιών, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες συγκλίσεις.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε τη συμμετοχή της χώρας του στις δύο προηγούμενες άτυπες συναντήσεις 5+1 που έλαβαν χώρα το 2025, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να εργάζεται προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή μονομερών κινήσεων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, ειδικά όταν αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επιπλέον, ο Βρετανός αξιωματούχος στάθηκε στην ανάγκη ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών και των νέων στην ειρηνευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, έφερε ως παράδειγμα τη συνάντηση 13 Τεχνικών Επιτροπών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο Wilton Park της Αγγλίας με βρετανική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με σκοπό την εύρεση πρακτικών λύσεων για τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων.

Ο Λόρδος Γουντ υπογράμμισε επίσης την παρουσία Βρετανών στρατιωτών στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP), γεγονός που αποδεικνύει τη συμβολή της χώρας του στη σταθερότητα του νησιού. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει απόλυτα προσηλωμένο στον ρόλο του ως εγγυήτρια δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη επιστολή στάλθηκε ως απάντηση σε σχετικό υπόμνημα που είχε υποβάλει το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό στις 27 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο αποτελεί έναν φορέα προώθησης των κυπριακών συμφερόντων στο Λονδίνο και κατά καιρούς παρεμβαίνει με παρόμοιες επιστολές προς διεθνείς ηγέτες και αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.