Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Ο Μπρους Γουίλις πριν τέσσερα χρόνια διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, μία διάγνωση που έφερε θλίψη στην οικογένειά του και τους θαυμαστές του.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση, με τη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ, να φαίνεται να δαπανά περισσότερα από 30.000 δολάρια τον μήνα ώστε να καλύψει τις ανάγκες της υγείας του.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, ο Μπρους “ζει στον δικό του κόσμο“. Όπως υποστηρίζει, ο 71χρονος γνωρίζει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται πλήρως το μέγεθος του προβλήματός του.

Ειδικότερα: «Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός δεν μιλά για την κατάστασή του ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα. «Αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση γι’ αυτό».

Ο Μπρους Γουίλις παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα μετά τη γνωστοποίηση της διάγνωσής του, ενώ η οικογένειά του φροντίζει να έχει διαρκή υποστήριξη στο σπίτι του.

Η ίδια πηγή περιέγραψε τον ηθοποιό ως πιο ήρεμο και χαλαρό σε σχέση με το παρελθόν, όταν ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός και ομιλητικός. Ωστόσο, «Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το. Αλλά αν τον κοιτάξεις, μοιάζει με έναν υγιή μεσήλικα άντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Τα έξοδα για τη φροντίδα του Μπρους Γουίλις

Το μηνιαίο κόστος για τη φροντίδα του Μπρους Γουίλις ξεπερνά, όπως αναφέρθηκε, τις 30.000 δολάρια. «Είναι καλό που είναι πλούσιος, γιατί η ασφάλιση δεν καλύπτει πολλά», επισήμανε η πηγή.

Η οικογένειά του έχει μεριμνήσει ώστε ο ηθοποιός να μην μένει χωρίς ανθρώπινη παρουσία και επικοινωνία. «Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του όλη την ώρα με τους οποίους μπορεί να αλληλεπιδρά», ανέφερε η πηγή, περιγράφοντας το σπίτι του ως «πολύ φωτεινό και χαρούμενο», με ανθρώπους που φροντίζουν να διατηρούν ευχάριστη την ατμόσφαιρα.

Η οικογένεια και οι επισκέψεις της Ταλούλα Γουίλις

«Ο Μπρους έχει συνεχώς την οικογένειά του γύρω του», πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι συγγενείς του τον επισκέπτονται συχνά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να βρίσκονται τακτικά κοντά του είναι η μικρότερη κόρη του με τη Ντέμι Μουρ, Ταλούλα. «Είναι καταπληκτική και αγαπά πραγματικά τον πατέρα της».

Οι φίλοι από το Χόλιγουντ και η καθημερινότητα

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι διάσημοι φίλοι του Γουίλις από το Χόλιγουντ δεν τον επισκέπτονται πια με την ίδια συχνότητα. «Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Μόλις σταματήσεις να εργάζεσαι, όλοι αυτοί οι λαμπεροί φίλοι σε ξεχνούν», ανέφερε η πηγή για να συμπληρώσει: «Σε αυτή την πόλη, οι A-listers λένε: “Μπρους ποιος;”».

Στην καθημερινότητά του, ο Μπρους Γουίλις φέρεται να ασχολείται με διαφορετικά χόμπι. «Ο Μπρους δεν κάθεται απλώς μπροστά σε μια τηλεόραση όλη μέρα», είπε η πηγή και κατέληξε: «Η μεγάλη του χαρά είναι να παίρνει ένα παγωτό ή να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Του αρέσει να ακούει Νιλ Ντάιαμοντ. Η μουσική είναι πολύ καλή για εκείνον».