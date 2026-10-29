Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

Την αναχαίτιση και καταστροφή ακόμη ενός βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση την ανατολική Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, από τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, Σαουδάραβα συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, η αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και κατέστρεψε τον πύραυλο, ο οποίος είχε στόχο την ανατολική επαρχία του βασιλείου.

Η νέα επίθεση σημειώνεται εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του κινήματος Ανσαραλά, γνωστού ως Χούθι, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το Ριάντ, που παρενέβη στον πόλεμο της Υεμένης τον Μάρτιο του 2015, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, πραγματοποιεί πλέον καθημερινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Από την πλευρά τους, οι Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος, με ιδιαίτερη έμφαση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, άνοιξε νέο μέτωπο στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.