Πίνακας του Βαν Γκογκ αναμένεται να πωληθεί

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη θα πωληθεί το έργο «Chataigniers En Fleurs» (Ανθισμένες Καστανιές) του Βίνσεντ βαν Γκογκ με την τιμή του να εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας από τους οκτώ πίνακες τοπίων της περιόδου της Ωβέρ από τους συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος. Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.