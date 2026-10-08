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Πίνακας του Βαν Γκογκ αναμένεται να πωληθεί

έναντι 180 εκ. δολαρίων
ΔΙΕΘΝΗ
08/10/2026 16:45
Πίνακας του Βαν Γκογκ αναμένεται να πωληθεί
AP Photo/Jean-Francois Badias

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη θα πωληθεί το έργο «Chataigniers En Fleurs» (Ανθισμένες Καστανιές) του Βίνσεντ βαν Γκογκ με την τιμή του να εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας από τους οκτώ πίνακες τοπίων της περιόδου της Ωβέρ από τους συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος. Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

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