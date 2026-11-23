Μια εντυπωσιακή και τρομακτική παρέλαση με πρωταγωνιστές τους Κράμπους πραγματοποιήθηκε στο Γκορίτσανε της Σλοβενίας, με τις απόκοσμες φιγούρες να τρομάζουν τους θεατές.

Οι Κράμπους, γνωστοί και ως Parkelj στη Σλοβενία, αποτελούν μια σκοτεινή φιγούρα της κεντροευρωπαϊκής παράδοσης. Η ιστορία τους ξεκινά πριν από εκατοντάδες χρόνια στις αυστριακές Άλπεις, όπου σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση είχαν αναλάβει να τιμωρούν τα άτακτα παιδιά.

AP Photo/Ronald Zak

«Πρόκειται για ένα έθιμο με ιστορία σχεδόν 70 ετών, το οποίο έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό, πριν από 13 χρόνια —ή 15, αν υπολογίσουμε τη διακοπή λόγω της πανδημίας του COVID-19— αποφασίσαμε να αναβιώσουμε την παράδοση, εμπνευσμένοι από το Ποντκόρεν», δήλωσε ο Jaka Pelkaj, διοργανωτής της εκδήλωσης.

AP Photo/Kerstin Joensson

Ως ο τρομακτικός αντίπαλος του Αγίου Νικολάου, ο Κράμπους αφήνει κάρβουνο στα παιδιά που δεν ήταν φρόνιμα, σε αντίθεση με τα καλά παιδιά που λαμβάνουν χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ο Marko Rakovec, ένας από τους συμμετέχοντες, δήλωσε πως βρίσκεται στην εκδήλωση από την πρώτη χρονιά διοργάνωσής της, επισημαίνοντας ότι πολλοί είναι εκείνοι που καταφθάνουν από διαφορετικές περιοχές, φέρνοντας μαζί τους μοναδικές μάσκες και εντυπωσιακές στολές. «Χτίζουμε εδώ μια παράδοση, τους “Goricane Parkeljni” και πρόκειται για μια φανταστική εκδήλωση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας να παρουσιάσουμε τις μάσκες μας. Καθώς προερχόμαστε από διαφορετικές περιοχές, ο καθένας φέρνει τα δικά του ξεχωριστά έθιμα και κοστούμια. Περνάμε πάντα υπέροχα και η διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο όλο και καλύτερη», δήλωσε.

AP Photo/Matthias Schrader

Το φεστιβάλ, με πρωταγωνιστές αλλόκοτα πλάσματα, φλεγόμενες μπάλες και μαστίγια από τρίχες κατσίκας, κερδίζει ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά το ανατριχιαστικό θέαμα.