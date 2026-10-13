Μίσιγκαν: Πέντε άστεγοι νεκροί πυροδοτούν φόβους για serial killer

Πέντε άστεγοι άνδρες έχουν εντοπιστεί νεκροί μέσα σε έναν χρόνο κατά μήκος του River Trail, της διαδρομής δίπλα στον ποταμό στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν.

Οι τέσσερις έφεραν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία κατοίκων και τοπικών οργανώσεων για πιθανή στοχοποίηση ευάλωτων ανθρώπων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις από τους πέντε θανάτους αποτελούν ανθρωποκτονίες. Οι συνθήκες θανάτου των άλλων δύο ανδρών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ενώ έχει γίνει μία σύλληψη που αφορά μία από τις υποθέσεις.

Η έρευνα για τους θανάτους στον River Trail

Οι ερευνητές εξετάζουν αν ορισμένα από τα θύματα δέχθηκαν επίθεση την ώρα που κοιμούνταν. Παράλληλα, διερευνούν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιστατικών, καθώς όλοι οι άνδρες βρέθηκαν στην ίδια περιοχή και αρκετοί είχαν παρόμοιας φύσης τραυματισμούς.

Μέχρι τώρα, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πέντε υποθέσεις συνδέονται. Ωστόσο, η κοινή τοποθεσία των εντοπισμών και η εικόνα των τραυμάτων αποτελούν σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Διαμαρτυρία στο Δημαρχείο του Λάνσινγκ

Τη Δευτέρα, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο του Λάνσινγκ. Βασικό αίτημά τους ήταν η άμεση λειτουργία καταφυγίου έκτακτης ανάγκης, ώστε οι άστεγοι της πόλης να έχουν ασφαλή χώρο διανυκτέρευσης.

Οι αντιδράσεις συνδέονται με την ανησυχία ότι άνθρωποι χωρίς στέγη παραμένουν εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τον ποταμό όπου καταγράφηκαν οι θάνατοι. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάθε υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κοινός δράστης ή σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.