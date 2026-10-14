Κίνα: Βρέθηκε απολίθωμα θηλαστικού εκατομμυρίων χρόνων

Πριν από περίπου 165 εκατομμύρια χρόνια, ένα μικρό θηλαστικό κυνηγούσε ψάρια και σαλαμάνδρες στις λίμνες και τα ποτάμια της σημερινής Κίνας, την εποχή που κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι.

Το Megacauda sungei, όπως ονομάζεται, είχε πλατιά ουρά σαν του κάστορα και χαρακτηριστικά που θυμίζουν πλατύποδα και βίδρα.

Το απολίθωμά του, που βρέθηκε στην Εσωτερική Μογγολία, διατηρεί ακόμη και αποτυπώματα δέρματος και τριχώματος, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τη ζωή των πρώιμων θηλαστικών.

Το μικρό θηλαστικό με την πλατιά ουρά

Το Megacauda είχε μήκος περίπου 50 εκατοστά και ζύγιζε από ένα έως δύο κιλά. Η πλατιά, πεπλατυσμένη ουρά του, που ήταν καλυμμένη με μικρά λέπια, πιθανότατα το βοηθούσε να κολυμπά. Στην κίνησή του μέσα στο νερό συνέβαλλαν και τα ισχυρά πίσω άκρα του.

Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Τόμας Μάρτιν, από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, το ζώο χρησιμοποιούσε και τα τέσσερα πόδια για να προωθείται στο νερό, ενώ κινούσε την ουρά του κυματοειδώς. Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι πιθανότατα έσκαβε λαγούμια στις όχθες ποταμών και λιμνών.

Κυνηγούσε ψάρια και σαλαμάνδρες

Τα δόντια και οι γνάθοι του δείχνουν ότι το Megacauda ήταν σαρκοφάγο. Οι κυνόδοντές του είχαν τρεις ρίζες, ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό σε σύγκριση με τα σημερινά θηλαστικά. Τα πίσω δόντια του ήταν κατάλληλα για την κοπή και τη μάσηση κρέατος, ενώ οι κορυφές τους καμπυλώνονταν προς τα πίσω, διευκολύνοντας πιθανότατα τη σύλληψη ολισθηρών θηραμάτων.

Μικρά θραύσματα οστών που εντοπίστηκαν στην περιοχή του στομάχου του απολιθώματος ενισχύουν την εκτίμηση ότι έτρωγε μικρά σπονδυλωτά. Στα ίδια πετρώματα έχουν βρεθεί πολλά απολιθώματα σαλαμανδρών, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος της διατροφής του.

Τι αποκαλύπτει για την εξέλιξη των θηλαστικών

Το Megacauda ανήκε στους δοκόδοντες, μια ομάδα πρώιμων θηλαστικών που εμφανίστηκε πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ζωντανούς απογόνους. Η ανατομία του προσφέρει επίσης στοιχεία για λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση και ο θηλασμός.

Η ανακάλυψη, που παρουσιάζεται σε νέα έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Nature, δείχνει ότι τα θηλαστικά είχαν αναπτύξει διαφορετικές προσαρμογές πολύ πριν από την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Τότε, τα θηλαστικά άρχισαν να εξαπλώνονται σε πολύ περισσότερα οικολογικά περιβάλλοντα.