Γαλλία: Φωτιά σε κτίριο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κτίριο στο Παρίσι.

Το εξαώροφο κτίριο βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz στο Παρίσι της Γαλλίας.

Φαίνεται ότι έχει πιάσει φωτιά στην οροφή του κτιρίου με τον καπνό να είναι ιδιαίτερα πυκνός.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.