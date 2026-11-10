Παλέρμο: Έκλεισαν καταστήματα για την κηδεία… μαφιόζου

Αντιδράσεις και οργή προκαλεί στην Ιταλία η επίδειξη ισχύος της Μαφίας στο Παλέρμο, όπου έμποροι αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους την ώρα που περνούσε η κηδεία καταδικασμένου μαφιόζου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αγορά Μπαλαρό, μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές λαϊκές αγορές της πρωτεύουσας της Σικελίας. Οι καταστηματάρχες φέρονται να υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους για τον Εμανουέλε Ρουμπίνο.

Ο Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 12 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια το 2016. Είχε επίσης καταδικαστεί σε εννέα χρόνια για εκβιασμούς και επιβολή του λεγόμενου «δασμού προστασίας» σε αλλοδαπούς εμπόρους του Παλέρμο.

Πομπή με μηχανές και πυροτεχνήματα

Η κηδεία οργανώθηκε έπειτα από διαδικτυακή συνεννόηση μεταξύ μελών του οργανωμένου εγκλήματος. Η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μοτοσικλέτες, κροτίδες και βεγγαλικά, ενώ η κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης διακόπηκε.

Οι εικόνες προκάλεσαν φόβο σε τουρίστες και έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η εμπορική δραστηριότητα μιας ολόκληρης αγοράς επηρεάστηκε από την κηδεία.

Η παρέμβαση του δημάρχου

Την αντίδρασή του εξέφρασε ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην πόλη.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, μόλις ενημερώθηκε η δημοτική αστυνομία, οι υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν τη συνέχιση της πομπής.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την επιρροή της Μαφίας στη Σικελία, με την υπόθεση του Παλέρμο να προκαλεί συζητήσεις για την προσπάθεια επιβολής της ακόμη και στην καθημερινότητα των κατοίκων.