Μακελειό Πολωνία: Πορεία σιωπής στην μαρτυρική πλατεία

Χιλιάδες πολίτες στην Πορεία Σιωπής που ξεκίνησε από την παλιά πλατεία της Κρακοβίας. Όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο σημείο τίμησαν σιωπηλά τα θύματα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα κι όμως το μήνυμα ήταν πιο ηχηρό από ποτέ. Θυμόμαστε είπαν οι πολίτες ΄΄εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και τιμούμε όσους έσπευσαν να σώσουν άλλους΄΄.

Χιλιάδες πολίτες στο πλευρό του αστυνομικού

Η ένοπλη επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους 16 μεταξύ των οποίων οι δύο αστυνομικοί .Ο ένας από τους αστυνομικούς δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ένας Βρετανός και ένας Αυστριακός υπήκοος, ενώ πέντε αλλοδαποί συγκαταλέγονται στους τραυματίες.