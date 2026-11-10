Αίτημα παραπομπής του Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν κατέθεσε Ρεπουμπλικάνος βουλευτής

Διαδικασία παραπομπής με οκτώ κατηγορίες εις βάρος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κινήθηκε χθες Δευτέρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε δίκη για την καθαίρεσή του στη Γερουσία. Την πρωτοβουλία ανέλαβε απερχόμενος Ρεπουμπλικανός βουλευτής, επικεντρώνοντας την κριτική του κυρίως —αλλά όχι αποκλειστικά— στον πόλεμο κατά του Ιράν και στους χειρισμούς του υπουργού της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε το κατηγορητήριο («articles of impeachment») στο σώμα, δηλώνοντας ότι «ο υπουργός Χέγκσεθ ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειτο στις ευθύνες που του ανατέθηκαν (…) και προς τη διακυβέρνηση όπως ορίζει το Σύνταγμα, προς μεγάλη ζημία της υπόθεσης του νόμου και της δικαιοσύνης και προφανώς του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Παρά την κίνηση αυτή, οι πιθανότητες επιτυχίας της διαδικασίας θεωρούνται ελάχιστες.

Στο προσχέδιο του ψηφίσματος για την παραπομπή, ο βουλευτής από το Κεντάκι καταλογίζει στον υπουργό τις εξής κατηγορίες:

-Παραβίαση του νόμου του 1973: Έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου.

-Παράκαμψη των κανόνων προστασίας αμάχων: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στη Μινάμπ του νοτίου Ιράν, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 120 παιδιών κατά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης.

-Εξωδικαστικές εκτελέσεις: Έκδοση εντολών για αεροπορικά πλήγματα κατά σκαφών που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

-Απαγωγή ξένου ηγέτη: Εμπλοκή στην αρπαγή του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί και τα επόμενα βήματα

Παρά τη σημαντική ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης Τρίτης, οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Το κατηγορητήριο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός της εβδομάδας. Υπάρχει πιθανότητα να υπερψηφιστεί με απλή πλειοψηφία, καθώς ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί τάσσονται κατά του υπουργού, ενώ αναμένονται και απουσίες βουλευτών της συμπολίτευσης κατά το υπόλοιπο της θητείας τους.

Αν το ψήφισμα εγκριθεί, ο Πιτ Χέγκσεθ θα παραπεμφθεί και επίσημα, χωρίς όμως να χάσει άμεσα τη θέση του. Η τελική απόφαση θα κριθεί σε δίκη στη Γερουσία, όπου για την καθαίρεσή του απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Η συγκέντρωση αυτών των ψήφων θεωρείται σχεδόν αδύνατη, καθώς ακόμη και μετά την ορκωμοσία των νέων γερουσιαστών τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα χρειάζονταν τη στήριξη τουλάχιστον 15 Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών (καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τις 53 από τις 100 έδρες).

Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων

Ο Πιτ Χέγκσεθ υπεραμύνθηκε των πράξεών του την περασμένη Πέμπτη μέσω βίντεο, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στο Ιράν «ιστορική» και «θαρραλέα» πράξη και προσθέτοντας: «Μου επιτίθενται, μας επιτίθενται, επειδή είμαστε αποτελεσματικοί». Παράλληλα, έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο για σήμερα στις 08:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου τη Δευτέρα την απόλυτη στήριξή του στον υπουργό, κάνοντας λόγο για «πολύ καλή δουλειά» και υποστηρίζοντας ότι «οι αληθινοί στρατιώτες αγαπούν τον Πιτ Χέγκσεθ», ενώ χαρακτήρισε τον βουλευτή Μάσι «λούζερ». Ωστόσο, η έντονη πίεση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ίσως αναγκάσει τον πρόεδρο να κρατήσει αποστάσεις στη συνέχεια.

Η πίεση προέρχεται κυρίως από τους Δημοκρατικούς. Ο επικεφαλής τους στη Βουλή και πιθανός επόμενος Πρόεδρος του σώματος («speaker»), Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε χθες ότι ο Χέγκσεθ «καταχράστηκε την εξουσία του, υπονόμευσε την εθνική ασφάλεια της Αμερικής και είναι ο αρχιτέκτονας ενός ανεύθυνου και δαπανηρού πολέμου στο Ιράν». Η αντιπολίτευση του καταλογίζει και άλλα σκάνδαλα, όπως:

Τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου το 2025.

Την εντολή για ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της εκτέλεσης ενός δράστη επίθεσης κατά Αμερικανών στρατιωτών (απόφαση που ανακάλεσε ο Τραμπ).

Τη χρήση της μη ασφαλούς εφαρμογής Signal για τη διακίνηση απόρρητων πληροφοριών σχετικά με βομβαρδισμούς στην Υεμένη.

Ο βουλευτής Μάσι προειδοποίησε ότι η δική του πρόταση είναι μια «πολύ πιο ήπια εκδοχή» σε σχέση με όσα θα ακολουθήσουν όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καλώντας τον πρόεδρο Τραμπ να αντικαταστήσει τον υπουργό άμεσα, όσο η Γερουσία μπορεί ακόμα να εγκρίνει έναν διάδοχο. Σημειώνεται ότι ο Μάσι βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη δημοσιοποίηση των κρατικών εγγράφων για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να στηρίξει εσωκομματικό του αντίπαλο στο Κεντάκι, στερώντας του την επανεκλογή.