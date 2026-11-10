Στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσιγκτον ο εορτασμός του «ΟΧΙ»

Στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον έλαβε χώρα η φετινή επετειακή εκδήλωση του Washington OXI Day Foundation για την 28η Οκτωβρίου.

Περισσότεροι από 240 διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους διπλωμάτες και εκπρόσωποι της αμερικανικής δημόσιας ζωής, τίμησαν το έπος του 1940, συνδέοντας την ιστορική ελληνική αντίσταση με τους σύγχρονους υπερασπιστές της ελευθερίας.

Η φετινή 15η επέτειος του Ιδρύματος είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά το επίσημο δείπνο φιλοξενήθηκε στον κεντρικό ναό, εκεί όπου παραδοσιακά τελούνται οι θρησκευτικές τελετές για τις ορκωμοσίες και τις κηδείες των Αμερικανών προέδρων. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, τα στασίδια απομακρύνθηκαν προσωρινά προκειμένου να τοποθετηθούν τραπέζια.

Τα φετινά Βραβεία Θάρρους απένειμαν τιμές σε δύο σύγχρονα σύμβολα αντίστασης κατά του αυταρχισμού:

Βικτόρια Ρόστσινα: Η 27χρονη Ουκρανή δημοσιογράφος, η οποία κάλυπτε με κίνδυνο της ζωής της τις συνθήκες διαβίωσης των αμάχων στις ρωσοκρατούμενες περιοχές, έχασε τη ζωή της το 2024 ενώ τελούσε υπό ρωσική κράτηση. Το βραβείο παρέλαβε ο δημοσιογράφος Σάιμον Σούστερ, μεταφέροντας το ηθικό χρέος της οικογένειάς της να κρατηθεί ζωντανή η αλήθεια.

Τουμάτζ Σαλεχί: Ο Ιρανός ράπερ, που φυλακίστηκε και καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο (ποινή που αργότερα ακυρώθηκε) για τη στήριξή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2022, έστειλε μήνυμα μέσα από τη χώρα του, παραλληλίζοντας το ελληνικό «ΟΧΙ» με τον αγώνα των συμπατριωτών του.

Παράλληλα, το Βραβείο Μητροπολίτη Χρυσοστόμου απονεμήθηκε στον Δαλάι Λάμα, σε προγενέστερη τελετή που είχε πραγματοποιηθεί στην Ινδία.

Ο ιδρυτής του Ιδρύματος, Άντι Μανάτος, εξήρε τη γενναιότητα των τιμώμενων προσώπων που αρνήθηκαν να σιωπήσουν μπροστά στον κίνδυνο. Στον ίδιο τόνο, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, υπογράμμισε ότι η δίψα για ελευθερία αποτελεί το διαχρονικό κοινό νήμα που ενώνει την ελληνική ιστορία με την ελληνοαμερικανική ομογένεια.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από βιντεοσκοπημένους χαιρετισμούς του Έλληνα πρωθυπουργού και της πρώην προέδρου της αμερικανικής Βουλής, Νάνσι Πελόζι, καθώς και από ομιλία του εκτελεστικού προέδρου του Libra Group, Γιώργου Λογοθέτη, ο οποίος κάλεσε σε συλλογική δράση κατά της αδικίας.

Το Washington OXI Day Foundation ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προβολή του ελληνικού αγώνα ενάντια στον φασισμό και τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη παγκόσμια προάσπιση της δημοκρατίας. Στο παρελθόν, με τα ίδια βραβεία έχουν τιμηθεί προσωπικότητες όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ρώσος αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρά Μούρζα, καθώς και οι νομπελίστριες Νάντια Μουράντ και Μαρία Ρέσα.