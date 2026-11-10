Μπαγκλαντές: Εμπρησμοί σε λεωφορεία σκορπούν τον τρόμο

Ενα κύμα βίας βιώνει το Μπαγκλαντές .Οκτώ επιβατικά λεωφορεία πυρπολήθηκαν,περισσότερες από 50 εκρήξεις αυτοσχέδιων βομβών και οκτώ περιστατικά εμπρησμού λεωφορείων έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλη τη Ντάκα και τις γύρω περιοχές μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα χθές αναφέρθηκαν νέες εκρήξεις κοντά στο Πανεπιστήμιο της Ντάκα, το Κυβερνητικό Κολέγιο Μπάνγκλα και το Δικαστήριο Περιφερειακού Δικαστή, ενώ λεωφορεία και άλλα οχήματα πυρπολήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αστυνομία έχει εντείνει τις περιπολίες, την επιτήρηση και τις έρευνες. Οι αρχές έχουν ισχυριστεί ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται ακτιβιστές που συνδέονται με προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας.

Ενα κύμα βίας βιώνει το Μπαγκλαντές

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται στη Ντάκα ενόψει της προτεινόμενης επιστροφής τον Δεκέμβριο από την Ινδία της εκδιωχθείσας πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα. Εκρήξεις αυτοσχέδιων βομβών, εμπρηστικές επιθέσεις σε λεωφορεία και περιστατικά κοντά σε αστυνομικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολυσύχναστους δημόσιους χώρους έχουν θέσει την πρωτεύουσα σε επιφυλακή.