Καραβάνι μεταναστών που ελπίζει να φθάσει στις ΗΠΑ καθ’ οδόν στο Μεξικό

από την Κεντρική Αμερική εισήλθαν στο Μεξικό με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή εκδηλώθηκε αμέσως μετά την ξεκάθαρη εκλογική ήττα του κόμματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις πρόσφατες βουλευτικές αναμετρήσεις.Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες

Παρά τις ελπίδες τους, οι πιθανότητες να διασχίσουν ολόκληρη τη χώρα είναι ελάχιστες, καθώς οι προηγούμενες ανάλογες προσπάθειες ανακόπηκαν άμεσα από τη μεξικανική Εθνική Φρουρά και τις μεταναστευτικές αρχές στην πολιτεία Τσιάπας, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Το καραβάνι κατάφερε να φτάσει πεζή μέχρι την πόλη Ταπατσούλα, η οποία απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τη συνοριακή γραμμή. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, πολλοί κρατούσαν σημαίες της Ονδούρας και της Γουατεμάλας, καθώς και πανό με θρησκευτικά μηνύματα.

Η πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ λειτούργησε ως κίνητρο για πολλούς μετανάστες. Όπως δήλωσε ο 25χρονος Μισαέλ Βάσκες από την Ονδούρα, το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών και η επικράτηση των Δημοκρατικών αναζωπύρωσε τις ελπίδες τους, θεωρώντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι ευνοϊκή για τη μετανάστευση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 23χρονος οικοδόμος Πάμπλο Γκαρσία επεσήμανε ότι ο μόνος που στέκεται εμπόδιο απέναντί τους είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τον έλεγχο του Κογκρέσου και υπέστησαν ήττες σε κρίσιμες πολιτείες για την ανάδειξη κυβερνητών, όπως το Τέξας. Η αυστηρή μεταναστευτική γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία βασίζεται στον πλήρη αποκλεισμό των νότιων συνόρων και στις μαζικές απελάσεις στο εσωτερικό της χώρας, δέχεται έντονη κριτική.

Αυτό είναι το τρίτο κύμα μεταναστών από την Ονδούρα που οργανώνεται από τον Σεπτέμβριο. Οι δύο προηγούμενες προσπάθειες, στις οποίες συμμετείχαν επίσης πολίτες από το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα, διαλύθηκαν από τις αρχές του Μεξικού αφού διένυσαν μόλις 250 χιλιόμετρα, αν και σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν προσωρινές άδειες παραμονής. Η ροή αυτών των καραβανιών παρέμεινε συνεχής τόσο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ όσο και κατά τη μετέπειτα διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.