Οχάιο: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στο Κολόμπους του Οχάιο, στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για επίθεση εναντίον του θρησκευτικού κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αρκετών ανθρώπων σε συγκρότημα κατοικιών, ενώ τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν άγνωστα.

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία του Κολόμπους

Ο Τζέιμς Φούκουα, αξιωματούχος της αστυνομικής διεύθυνσης του Κολόμπους, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επίθεση στο τζαμί.

Όπως δήλωσε, οι αρχές δεν θέλουν να καταλήξουν σε βιαστικά συμπεράσματα για όσα συνέβησαν. Ωστόσο, έκρινε απαραίτητο να διευκρινίσει ότι οι πυροβολισμοί δεν είχαν ως στόχο το συγκεκριμένο θρησκευτικό κτίριο.

Οι πυροβολισμοί κοντά στο τζαμί Αλράχμα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας ATF, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο, οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν σε κοντινή απόσταση από το τζαμί Αλράχμα.

Την ώρα του περιστατικού, άνθρωποι που είχαν παραστεί σε κηδεία αποχωρούσαν από το τζαμί. Τότε αναφέρθηκαν οι πυροβολισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία των ανθρώπων που έφευγαν από την κηδεία καταγράφηκε στην ενημέρωση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, χωρίς να διευκρινίζεται αν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τη συμπλοκή.

Πηγή Βίντεο: X – zack bitango