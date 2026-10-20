Μιλάνο: 500 στρατιώτες στους δρόμους μετά τα επεισόδια

Πεντακόσιους στρατιώτες στέλνει στο Μιλάνο η ιταλική κυβέρνηση, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας μετά τις καταστροφές και τις συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.

Η ενίσχυση εντάσσεται στην επιχείρηση «Ασφαλείς Δρόμοι» και συζητήθηκε σε σύσκεψη για τη δημόσια τάξη στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Στα επεισόδια τραυματίστηκαν αστυνομικοί και καραμπινιέροι.

Παρέμβαση Ματαρέλα για τη βία

Την αλληλεγγύη του προς τους τραυματισμένους ένστολους εξέφρασε ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Παράλληλα, ζήτησε προσεκτική διερεύνηση των αιτιών πίσω από τα βίαια ξεσπάσματα.

Όπως τόνισε, απαιτείται ουσιαστική ανάλυση των περιστατικών και στενή επιτήρηση, καθώς η βία φαίνεται να εκδηλώνεται απρόβλεπτα.

Τραμπ: «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορα»

Στα γεγονότα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις διαμαρτυρίες στην Ιταλία και τη Γαλλία με το μεταναστευτικό.

«Και στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, οι διαμαρτυρίες έχουν σχέση με τη μετανάστευση», δήλωσε, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Επανέλαβε, μάλιστα, την προειδοποίησή του προς την Ευρώπη ότι κινδυνεύει αν δεν κλείσει τα σύνορά της.

Η ιταλική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ενισχύει την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ παραμένει στο επίκεντρο η αντιμετώπιση των επεισοδίων και η προστασία των πολιτών.