Κολομβία: Πολύνεκρο δυστύχημα σε παράνομο χρυσωρυχείο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που προκάλεσε την κατάρρευση στοών σε παράνομο χρυσωρυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσαμπέρο, στον δήμο Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στην περιφέρεια Ναρίνιο. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τα στοιχεία για τους νεκρούς και τους τραυματίες, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων ολοκληρώθηκε.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων ανακοίνωσε χθες ο νομάρχης της περιοχής, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι έρευνες και οι προσπάθειες διάσωσης στο σημείο του δυστυχήματος έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Συχνά τα δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία

Τα θανατηφόρα περιστατικά σε παράνομα ορυχεία της Κολομβίας είναι συχνά, καθώς σε αυτές τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Μάλιστα, τον Αύγουστο, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο στην ίδια περιφέρεια, τη Ναρίνιο.

Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται σε παράνομα μεταλλεία της χώρας, όπου η έλλειψη μέτρων ασφαλείας συνδέεται με θανατηφόρα περιστατικά.

Πηγή Βίντεο: Χ – Nova Intel