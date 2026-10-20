Τίρανα: Επεισόδια ακόμη και στην αυλή του Καθεδρικού

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στα Τίρανα, με αστυνομικούς και διαδηλωτές να συγκρούονται ακόμη και στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και μολότοφ. Στη συνέχεια, ορισμένοι μπήκαν στον χώρο του ναού για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν καταδιώξεις, ξυλοδαρμοί και συλλήψεις.

Παρέμβαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Την έντονη ανησυχία της εξέφρασε η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, ζητώντας να γίνει σεβαστός ο χώρος λατρείας.

«Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Στους δρόμους για έκτη ημέρα οι φοιτητές

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται εδώ και έξι ημέρες. Τη Δευτέρα, η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε πορεία συμπαράστασης στους φοιτητές, εκφράζοντας ανησυχία για την αστυνομική βία.

Η συγκέντρωση προγραμματίστηκε για σήμερα στην πλατεία μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων, με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών».

Η ένταση είχε κλιμακωθεί ήδη από τη Δευτέρα, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Εφετείο των Τιράνων, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο και πυρκαγιά.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στους δρόμους της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας.