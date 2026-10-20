Η επόμενη μέρα στη Λιμόζ στη Γαλλία- Στάχτη ένα ιστορικό Δημαρχείο

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στο ιστορικό Δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου. Βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ αποτυπώνει το πριν και το μετά, με τη διαφορά να είναι σοκαριστική.

Η στέγη έχει καταστραφεί, ξύλινα δοκάρια έχουν απανθρακωθεί και συντρίμμια βρίσκονται στο εσωτερικό. Η πέτρινη πρόσοψη παραμένει όρθια, όμως πίσω της η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.

Φωτογραφία/X (Twitter) -archpng

Το Δημαρχείο αποτελεί ένα από τα ιστορικά σημεία αναφοράς της γαλλικής πόλης. Η καταστροφή του προκαλεί έντονη ανησυχία για την αποκατάσταση του κτιρίου και τη διάσωση όσων στοιχείων της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς έχουν απομείνει.

Σύλληψη για τη φωτιά στο ιστορικό Δημαρχείο της Λιμόζ

Ένας 40χρονος συνελήφθη στη Λιμόζ της Γαλλίας ως ύποπτος για τον εμπρησμό του ιστορικού Δημαρχείου.

Την έρευνα ανέλαβε η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή της έρευνας.

Ο συλληφθείς φέρεται να συνδέεται με τον ακροαριστερό χώρο και να έχει απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά βίας κατά προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Παράλληλα, είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S, η οποία αφορά πρόσωπα που θεωρούνται ενδεχομένως απειλή για την κρατική ασφάλεια.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ο 40χρονος θεωρείται ύποπτος για την πυρκαγιά στο ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα. Η εμπλοκή του θα κριθεί από την έρευνα.

2.513 συλλήψεις και 67 καταδίκες μετά τις ταραχές

PHOTO- AP - Francois Badias

Σε χιλιάδες ανέρχονται οι συλλήψεις μετά τα βίαια επεισόδια των τελευταίων ημερών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, ανακοίνωσε ότι 2.513 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ 67 έχουν ήδη καταδικαστεί και οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 95% των συλληφθέντων είναι άνδρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται ανήλικοι ακόμη και 13 ετών, αλλά και ενήλικες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 70% του συνόλου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο διαφορετικό κοινωνικό και εθνικό υπόβαθρο των συλληφθέντων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τόσο αλλοδαποί όσο και Γάλλοι πολίτες.

Στο τραπέζι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Εκτεταμένα επεισόδια σε πόλεις της Γαλλίας AP Photo/Jean-Francois Badias

Ο Νταρμανέν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θεωρεί πως χρειάζεται να εφαρμοστεί προς το παρόν.

Όπως είπε, η σταθερότητα και οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας επαρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί τηρήθηκαν από τον πληθυσμό κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας.

Για την πυρκαγιά που κατέστρεψε το ιστορικό Δημαρχείο της Λιμόζ, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με εμπλοκή ακροαριστερών οργανώσεων.

Τα μέτρα για τις ζημιές και τις νέες κινητοποιήσεις

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την αποκατάσταση δημόσιων υποδομών που καταστράφηκαν στις ταραχές.

Την ίδια ώρα, φοιτητικές οργανώσεις σχεδιάζουν νέα διαδήλωση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες σπουδών. Ανάλογες κινητοποιήσεις εξετάζει και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων».

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση κάλεσε εκπροσώπους των Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta και TikTok, ζητώντας να εμποδιστεί η πώληση προϊόντων που φέρεται να εκλάπησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Οι πλατφόρμες δεσμεύτηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου Σερζ Παπέν, να ενισχύσουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Ανησυχία επικρατεί, τέλος, για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων στο Παρίσι, με αφορμή τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Πηγή βίντεο /X (Twitter)