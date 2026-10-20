Γαλλία: Νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας μετά τις ταραχές

Ανάσα μετά από ημέρες έντασης στη Γαλλία, καθώς οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας φαίνεται πως συνέβαλαν στην αποτροπή νέων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων βοήθησαν να διατηρηθεί η τάξη, έπειτα από τις διαδηλώσεις και τα βίαια περιστατικά των προηγούμενων ημερών.

Τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι

Η γαλλική κυβέρνηση δεν αποκλείει την επανάληψη των περιορισμών και τη σημερινή νύχτα. Οι τοπικές αρχές θα αποφασίσουν πού χρειάζεται να εφαρμοστούν, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή.

«Απόψε, νέες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας θα αποφασιστούν εκεί όπου η κατάσταση το απαιτεί», ανέφερε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Όπως διευκρίνισε, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τους νομάρχες, σε συνεννόηση με τους δημάρχους, με στόχο την αποτροπή νέων ταραχών και την προστασία των πολιτών.