Ιαπωνία: Μικρό ζώο «τρύπωσε» στο πιλοτήριο αεροσκάφους της Japan Airlines

Ένας μικρός «εισβολέας» πάγωσε την πτήση της Japan Air Commuter χθες στο αεροδρόμιο της Φουκουόα. Το άγνωστο ζώο που εμφανίστηκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους οδήγησε στην ακύρωση της πτήσης JAL3653, λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή της για την Καγκοσίμα στην Ιαπωνία.

Το αεροσκάφος της θυγατρικής του ομίλου, Japan Airlines, είχε φτάσει στη Φουκουόκα από το αεροδρόμιο Ιζούμο.

Κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου πριν από την απογείωση, ο πιλότος αντιλήφθηκε ένα μικρό ζώο να κινείται στο πιλοτήριο. Πριν προλάβει να το πιάσει, εκείνο κρύφτηκε μέσα στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της πτήσης. Μεταξύ των κινδύνων που εξετάστηκαν ήταν η πρόκληση βλάβης σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή άλλα συστήματα του αεροπλάνου. Έτσι, η πτήση ακυρώθηκε.

Η εναλλακτική μετακίνηση

Στην πτήση θα επέβαιναν 43 άνθρωποι. Το ανησυχητικό συμβάν οδήγησε στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων μετακίνησης τους προκειμένου να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν και η μετακίνηση με το τρένο υψηλής ταχύτητας, Shinkansen.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ανέλαβε το κόστος της εναλλακτικής μεταφοράς. Κάλυψε τη διαφορά στις περιπτώσεις όπου το εισιτήριο του τρένου ήταν ακριβότερο, ενώ προέβλεψε και την επιστροφή των χρημάτων σε περιπτώσεις όπου ήταν χαμηλότερο.

Το ζώο παρέμενε άφαντο κατά τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Το είδος του εξακολουθεί να αποτελεί αναπάντητο ερώτημα. Οι υποθέσεις για πιθανό είδος τρωκτικού δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η Japan Air Commuter ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες της για την ταλαιπωρία, ενώ πρόθεσε ότι επρόκειτο για ένα ασυνήθιστο περιστατικό.