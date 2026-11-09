Ουγγαρία: Στο στόχαστρο των αρχών ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν

Υπό κράτηση φέρεται να τέθηκε ο Άρον Ορμπάν, αδελφός του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων.

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μάγιαρ, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, επικαλούμενος δημοσιεύματα του Τύπου. Η είδηση μεταδόθηκε αρχικά από τον ιστότοπο Kontroll.

Νωρίτερα, η ουγγρική αστυνομία είχε ανακοινώσει τη σύλληψη αρκετών ατόμων στη Βουδαπέστη και σε δύο ακόμη πόλεις της επαρχίας Πεστ. Η επιχείρηση συνδέεται με δύο ποινικές υποθέσεις, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων.

Οι αρχές έχουν προαναγγείλει νεότερη ενημέρωση για τα αδικήματα που διερευνώνται. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη επιβεβαίωση για την εμπλοκή του Άρον Ορμπάν στην υπόθεση.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα κυβέρνηση Μάγιαρ έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την αποδόμηση του πολιτικού συστήματος που διαμορφώθηκε επί της πολυετούς διακυβέρνησης Ορμπάν.

Παράλληλα, τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονται ήδη υπό κράτηση. Ανάμεσά τους είναι ο Γκιόργκι Ματόλτσι, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας για 12 χρόνια και θεωρούνταν στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού.