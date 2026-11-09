Ινδία: Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο 

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη βόρεια Ινδία, όταν λεωφορείο με περίπου 50 έως 60 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, αφού πρώτα ανατράπηκε.

Το λεωφορείο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από το Ρατζαστάν προς το Μπιχάρ. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν και πολλοί άνθρωποι που ταξίδευαν για να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και να γιορτάσουν την Chhath Puja με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των ινδικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Ορισμένοι φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες της κρατικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (SDRF). Οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κόψουν τμήματα του κατεστραμμένου λεωφορείου, προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιβάτες.

Όσο για τα αίτια του δυστυχήματος, οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο είτε για πιθανό κλατάρισμα ελαστικού είτε για ενδεχόμενη μέθη του οδηγού.

Κανένα από τα δύο σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.