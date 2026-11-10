Κίνα: Μπούκαρε με εκσκαφέα σε κυβερνητικό κτίριο και τα έκανε γυαλιά καρφιά

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, όταν ένας 47χρονος άνδρας εισέβαλε με εκσκαφέα σε κυβερνητικό συγκρότημα κοντά στην πόλη Σιάν και άρχισε να καταστρέφει τις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Φενγκντόνγκ, στη Νέα Περιοχή Σιουσιέν, στην επαρχία Σαανσί. Ο οδηγός κινήθηκε με το βαρύ μηχάνημα μέσα στον χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εισόδους, πόρτες, παράθυρα και άλλα σημεία του κτιρίου.

Η καταστροφή διήρκεσε περίπου μία ώρα. Εργαζόμενοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η διαμάχη για την αποζημίωση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από κινεζικά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται οικονομική διαφορά για αποζημίωση.

Ειδικότερα, ο 47χρονος φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος με το ποσό που έλαβε μετά την κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας που διατηρούσε. Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ως το οριστικό κίνητρο της ενέργειας.

Συνελήφθη ο 47χρονος

Η αστυνομία επενέβη και συνέλαβε τον άνδρα, ο οποίος τέθηκε υπό ποινική κράτηση. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Το κυβερνητικό συγκρότημα επαναλειτούργησε το ίδιο απόγευμα, αφού ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές στο κτίριο ήταν σημαντικές.

Πηγή βίντεο/MarioNawfal