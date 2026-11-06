Ουκρανία: Τους 53 έφθασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό σημέιου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας

Στους 53 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός από τη ρωσική αεροπορική επιδρομή σε κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας στην κοινότητα Κομισουβάχα της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Οι διασώστες, που επιχειρούν για πέμπτο εικοσιτετράωρο στα συντρίμμια, συνεχίζουν να εντοπίζουν και να ανασύρουν σορούς.

«Οι προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης δεν σταματούν, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και υπάρχει συνεχής κίνδυνος για νέα ρωσικά πλήγματα», υπογράμμισε σε ενημέρωσή της η ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων.

Από την πλευρά της, η αποστολή παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία εξέδωσε καταδικαστική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις είτε ήταν εν γνώσει τους για τη διανομή της βοήθειας στο συγκεκριμένο σημείο είτε παρέλειψαν κάθε βασικό έλεγχο πριν από την εξαπόλυση της επίθεσης στο κτίριο.

Για μια «αποτρόπαιη επίθεση» έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το αιματηρό αυτό χτύπημα σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς μέσα στον μήνα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για την κατάπαυση του πυρός.