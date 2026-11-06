Τουρκία: Νεκρός στρατιώτης από πυρά στα σύνορα με το Ιράν

Σε εξέλιξη έρευνα των δύο χωρών

Σε εξέλιξη έρευνα των δύο χωρών

Σε εξέλιξη έρευνα των δύο χωρών

Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε από πυρά στις 31 Οκτωβρίου, την ώρα που επιχειρούσε να αποτρέψει παράνομη διέλευση των συνόρων με το Ιράν, στην περιοχή του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα πυρά προήλθαν από την ιρανική πλευρά, ενώ οι αρχές των δύο χωρών έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αναφέροντας ότι ο στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Παρά τις ιατρικές φροντίδες που του παρασχέθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι έρευνες Τουρκίας και Ιράν

Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση Τούρκων και Ιρανών αξιωματούχων, με αντικείμενο την εξέταση της κατάστασης στα σύνορα.

Έρευνα ξεκίνησε και από την πλευρά του Ιράν, με στόχο να διαλευκανθεί η υπόθεση. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συντονισμό, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του στρατιώτη.

Το συνοριακό φυλάκιο Έγκιν Μαγέν

Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο που βρίσκεται υπό τη φύλαξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αποτελεί σημείο των συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, τα οποία εκτείνονται σε μήκος περίπου 500 χιλιομέτρων.