Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στο Βορονέζ- Δυο νεκροί

Ουκρανικά drones, στοχοθέτησαν την πόλη Βορονέζ, που βρίσκεται πεντακόσια χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram, του περιφερειακού κυβερνήτη, Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Αποτέλεσμα της επίθεσης, ήταν να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι, και άλλοι 17 να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ο Γκούσεφ, διευκρίνισε επίσης, ότι «περισσότερα από εβδομήντα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» καταρρίφθηκαν πάνω απ’ αυτή την πόλη στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, καθώς και σήμερα το πρωί.

Και συνέχισε, λέγοντας, ότι, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πάνω από την περιφέρειά του 113 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ πρόσθεσε πως πυρκαγιές ξέσπασαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.