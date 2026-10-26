«Long Life, Short Stories»: Τόμος για τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Νέος εικονογραφημένος τόμος επανεξετάζει μία από τις πιο ασυμβίβαστες πορείες στον χώρο της performance art της Μαρίνα Αμπράμοβιτς μέσα από αναμνήσεις, σκίτσα και προσωπικούς στοχασμούς.

Το *Long Life, Short Stories* είναι εν μέρει βιβλίο σκίτσων, εν μέρει ημερολόγιο και εν μέρει προσωπική φιλοσοφία, προσφέροντας μια οικεία ματιά στη ζωή της Αμπράμοβιτς μέσα από προσωπικές ιστορίες, σκέψεις και πρωτότυπα σχέδια που εξερευνούν την αγάπη, την απώλεια, τον φόβο, τη φύση, την καταγωγή, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα.

Με αφορμή τα ογδοηκοστά γενέθλιά της το 2026, το βιβλίο προσφέρει ένα προσωπικό πορτρέτο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας περφόρμανς που βρίσκεται πίσω από μερικά από τα σημαντικότερα έργα των τελευταίων πέντε δεκαετιών.