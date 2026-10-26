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Επίθεση εναντίον εκκλησίας στην Ιορδανία

Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι
ΔΙΕΘΝΗ
26/10/2026 09:17
Επίθεση εναντίον εκκλησίας στην Ιορδανία
AP Photo/Raad Adayleh

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν για τη φονική επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό τα ξημερώματα από τις ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ειδικές ομάδες ερευνών και άμεσης επέμβασης εντόπισαν και έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που ευθύνονται για το αποτρόπαιο χτύπημα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, οι ύποπτοι τραυματίστηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίθεσης που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην εκκλησία του χωριού Χαμούντ, στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία άφησε πίσω της 9 νεκρούς και 25 τραυματίες.

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