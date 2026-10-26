Βίντεο:Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στην Βαρκελώνη. Δεκάδες τραυματίες

Οι πυροσβέστες έστησαν επιχείρηση με ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους τραυματίες

Οι πυροσβέστες έστησαν επιχείρηση με ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους τραυματίες Alerta Zeta | Sucesos

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχία της Βαρκελώνης στην Ισπανία, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Καταλονίας τραυματίστηκαν συνολικά 83 άνθρωποι όπου οι επτά από αυτούς είναι σοβαρά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 23 ασθενοφόρα, 2 ιατρικά ελικόπτερα, ειδικές ομάδες της Πυροσβεστικής και διασωστικές ομάδες ορεινής διάσωσης.

Το λεωφορείο βγήκε από τον στενό και ελιγμούς δρόμο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αρκετοί επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να ανέβουν στο δρόμο.

Οι πυροσβέστες έστησαν επιχείρηση με ελικόπτερα για να καταφέρουν να ανεβάσουν από την χαράδρα τους τραυματίες.