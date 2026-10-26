Φον ντερ Λάιεν και Μακρόν χαιρετίζουν τη νίκη Λούλα στη Βραζιλία

Τα συγχαρητήριά της στον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι η επικράτησή του, σηματοδοτεί μια νίκη για τη δημοκρατία και την πολυμέρεια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας, τονίζοντας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δύο πλευρές θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται για την προώθηση του ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου, την ενίσχυση μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για την προστασία του κλίματος.

Συγχαρητήρια στον Λούλα απηύθυνε επίσης, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον κάλεσε να αξιοποιήσει τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών για την οικοδόμηση ενός δικαιότερου κόσμου, εν μέσω των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα.

«Η Γαλλία και η Βραζιλία έχουν πολλά να οικοδομήσουν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.