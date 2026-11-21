Ένα 7χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο

Ένα 7χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο AP Photo/Andrii Marienko

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια πολυσύχναστη περιοχή κοντά σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου στη γενέτειρα του προέδρου Ζελένσκι, το Κριβί Ριχ, σκοτώνοντας το αγόρι από σοβαρά τραύματα στο κεφάλι .

Η επίθεση διπλού πλήγματος τραυμάτισε τουλάχιστον 42 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Η επίθεση «διπλού πλήγματος» στο Κριβί Ριχ

Το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με δύο βαλλιστικούς πυραύλους το κέντρο του Κριβί Ριχ, κοντά στον χώρο στάθμευσης ενός πολυσύχναστου εστιατορίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών, ακολούθησε επίθεση με σμήνος drones τύπου Shahed, στοχεύοντας όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα διασώστες, ιατρικό προσωπικό και συνεργεία υποδομών.

Ένα 7χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή κάκωση στο κεφάλι, ενώ σκοτώθηκε και μια 20χρονη διασώστρια ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο. Από τους 47 τραυματίες, οι 27 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Από τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές περισσότερα από 20 κτίρια, κατοικίες, επιχειρήσεις, καθώς και σταθμευμένα οχήματα