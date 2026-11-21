Η ποινή του μπορεί να φτάσει τα 40 χρόνια κάθειρξη

Η ποινή του μπορεί να φτάσει τα 40 χρόνια κάθειρξη Φωτο Αρχείο / AP Photo/Ethan Swope)

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε ένοχο τον 30χρονο για την πρόκληση της φονικής πυρκαγιάς Palisades του 2025, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και κατέστρεψε περίπου 6.800 κτίρια.

Η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από επαναληπτική δίκη, καθώς η πρώτη δίκη τον Ιούνιο του 2026 είχε κηρυχθεί άκυρη λόγω αδυναμίας των ενόρκων να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος για δύο ομοσπονδιακά κακουργήματα: καταστροφή περιουσίας μέσω πυρκαγιάς (που αφορούσε την αρχική εστία) και εμπρησμό που επηρέασε περιουσία χρησιμοποιούμενη στο διαπολιτειακό εμπόριο .

Οι ένορκοι αποδέχθηκαν το κατηγορητήριο ότι ο 30χρονος πρώην οδηγός έβαλε φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2025. Η εστία σιγόκαιγε απαρατήρητη βαθιά στο ριζικό σύστημα της βλάστησης και αναζωπυρώθηκε βίαια έξι ημέρες αργότερα, στις 7 Ιανουαρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων μετατρεπόμενη σε μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν δεδομένα εντοπισμού κινητού τηλεφώνου, βίντεο από κάμερες, καθώς και ψηφιακά ίχνη από αναζητήσεις του κατηγορουμένου στο ChatGPT, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να κατασκευάσει άλλοθι. Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία και πρότεινε ως εναλλακτική αιτία τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς, επιχείρημα που τελικά απορρίφθηκε.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη για καθεμία από τις δύο κατηγορίες (συνολικά έως 40 χρόνια κάθειρξη). Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2027