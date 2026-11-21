Στο στόχαστρο η βάση δεδομένων με τα ποινικά αρχεία των ΗΠΑ

Έρευνα για ενδεχόμενη παραβίαση πανεθνικής βάσης δεδομένων, την οποία αξιοποιούν ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές για την ανταλλαγή ποινικών στοιχείων, διεξάγει το FBI, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ (Παρασκευή) του CNN που επικαλείται δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η πιθανή αυτή εισβολή στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Ποινικών Πληροφοριών ενδέχεται να αποτελεί τη δεύτερη παραβίαση συστήματος του FBI τους τελευταίους μήνες, προστιθέμενη σε μια αλυσίδα κυβερνοπεριστατικών που έχουν σημάνει συναγερμό στους Αμερικανούς αξιωματούχους την τελευταία εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων του FBI εξυπηρετεί τις διωκτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα για την καταχώριση και ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν εντάλματα, ποινικά μητρώα και ελέγχους ιστορικού.

Στα προηγούμενα μεγάλης κλίμακας προβλήματα στον κυβερνοχώρο των τελευταίων ημερών περιλαμβάνονται μια παγκόσμια κατάρρευση υπηρεσιών που έπληξε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft, καθώς και η προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών στις ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε περισσότερες από 18.000 πτήσεις.