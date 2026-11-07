Ουάσινγκτον: “Απειλούσε να σκοτώσει τον Τραμπ”

Συναγερμός στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας μετά τη σύλληψη παράτυπου μετανάστη κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε να εισβάλει μέσα.

O Αμερικανός Πρόεδρος απαντά με πολιτικές καρατομήσεις μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματός του, διορίζοντας στη θέση του προσωπάρχη τον Στίβεν Μίλερ, τον διαβόητο αρχιτέκτονα της πιο σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.