Επίσημη επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι στην Βρετανία την επόμενη χρονιά

Η Βρετανία θα φιλοξενήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μία επίσημη επίσκεψη την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούνται πηγές που έχουν λάβει σχετική γνώση.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμα οριστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα που προσθέτει ότι σύμφωνα με την άποψη αξιωματούχων, η επίσκεψη αυτή, είναι απίθανο να συμπέσει με την παρουσία του Ζελένσκι στην διάσκεψη της ομάδας κρατών G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ τον Νοέμβριο του 2027.