Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα – Η κινέζικη αντίδραση

Η Κίνα εναντιώνεται στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να «σαμποτάρει» τις σχέσεις Πεκίνου-Αβάνας

Την έντονη αντίδραση της Κίνας προκάλεσε χθες, Παρασκευή, η νέα δέσμη κυρώσεων που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Κούβας, με το Πεκίνο να καταγγέλλει αμερικανικές μεθοδεύσεις με στόχο να υπονομεύσουν τις διμερείς του σχέσεις με την Αβάνα.

Την Πέμπτη, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο γύρο περιοριστικών μέτρων κατά της Κούβας, βάζοντας στο στόχαστρο τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και την κόρη του επικεφαλής του στρατιωτικοοικονομικού ομίλου GAESA.

Στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων προστέθηκαν επίσης, για πρώτη φορά, δύο εταιρείες κινεζικών συμφερόντων, οι οποίες φέρονται να εφοδιάζουν τις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας.

«Η Κίνα εναντιώνεται σθεναρά στην ανάμιξη των ΗΠΑ» και «στις προσπάθειές τους να σαμποτάρουν τη σινοκουβανική συνεργασία», ανέφερε στον Τύπο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα «υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της», συνέχισε. Και «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εταιρειών της», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έκρινε σε ανακοίνωσή του ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο, προτρέποντας την Ουάσιγκτον να διορθώσει τις «λαθεμένες πρακτικές της αμέσως».