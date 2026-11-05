Ουάσινγκτον: Απαγορεύεται το φουά γκρα μετά από δημοψήφισμα

Την απαγόρευση του φουά γκρα στα εστιατόρια και στα πολυτελή παντοπωλεία της Ουάσινγκτον αποφάσισαν οι κάτοικοι της πόλης, με το 73% των ψηφοφόρων να τάσσεται υπέρ του σχετικού δημοψηφίσματος, στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η πρωτοβουλία προβλέπει την απαγόρευση της αναγκαστικής σίτισης χηνών, αλλά και της διάθεσης του συγκεκριμένου εδέσματος.

Η πρωτοβουλία 86 κατατέθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης Pro Animal DC και συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη στην κάλπη. Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν για ένα ζήτημα που αφορούσε την προστασία των ζώων, παράλληλα με την εκλογή της νέας δημάρχου της πόλης.

Τι προβλέπει η απαγόρευση

Με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας 86, τα εστιατόρια της Ουάσινγκτον δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν φουά γκρα στους πελάτες τους. Η απαγόρευση αφορά επίσης τη διανομή του προϊόντος, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 δολάρια. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την απαγόρευση προβλέπεται ακόμη και αναστολή της άδειας λειτουργίας τους.

Δεν παράγεται φουά γκρα στην Ουάσινγκτον

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ουάσινγκτον δεν λειτουργεί καμία φάρμα παραγωγής φουά γκρα. Οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί του συγκεκριμένου εδέσματος στις ΗΠΑ βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.