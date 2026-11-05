Κωνσταντινούπολη: Έσκαβαν θεμέλια σε εργοτάξιο και παγιδεύτηκαν στα χώματα

Σοκαριστικό γεγονός σημειώθηκε κατά την εκσκαφή θεμελίων σε εργοτάξιο στην περιοχή Μπαχτσελιεβλέρ της Κωνσταντινούπολης, όταν ξαφνικά έγινε κατολίσθηση.

Ως αποτέλεσμα δύο παγιδεύτηκαν κάτω από τα χώματα.

Οι αρχές έσπευσαν αμέσως στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο ένας εργάτης διασώθηκε ζωντανός, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για τον δεύτερο.