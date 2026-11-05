Ερντογάν προς Ουάσιγκτον: «Σταθερή η σχέση μας, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα»

Μήνυμα συνέχειας προς τις ΗΠΑ έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν σκοπεύει να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βαθιές ρίζες και στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια.

Παράλληλα, χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε ασφαλή εκτίμηση για τις πολιτικές συνέπειες της εκλογικής αναμέτρησης.

«Ελπίζω τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ωφέλιμα για τον αμερικανικό λαό», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο η συνεργασία στο ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν στάθηκε ιδιαίτερα στον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης Τουρκίας και ΗΠΑ. Όπως υπενθύμισε, οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στις πολεμικές συγκρούσεις και στην αστάθεια που επικρατούν στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, βασική επιδίωξη της Άγκυρας είναι η αποκατάσταση της ειρήνης το συντομότερο δυνατό.

Δίαυλοι επικοινωνίας με Κογκρέσο και κυβέρνηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη διατήρηση των επαφών με όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ.

Η Άγκυρα, όπως διαβεβαίωσε, θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

«Η μεγαλύτερη ευχή μας είναι τα αποτελέσματα των εκλογών να συμβάλουν σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας», τόνισε.

Το μήνυμα του Ερντογάν είναι σαφές: η Τουρκία επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους με την Ουάσιγκτον, ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στις ΗΠΑ.