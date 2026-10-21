Ορμούζ: Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα

Νέο πλήγμα κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας σημειώθηκε στα ανοικτά του Ομάν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), εμπορικό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης από «βλήμα άγνωστης προέλευσης». Από την πρόσκρουση ξέσπασε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από το πλήρωμα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές που να θέτουν σε κίνδυνο την πλευστότητά του.

Το Στενό του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται από εκεί χωρίς την άδειά της.

Καθώς αυξανόμενος αριθμός πετρελαιοφόρων διέρχεται από το Στενό υπό αμερικανική συνοδεία προκειμένου να εξέλθει από τον Κόλπο, οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν επιδιώκει να καταδείξει ότι διατηρεί την ικανότητά του να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα.

Εξάλλου χθες Τρίτη η Τεχεράνη απείλησε για άλλη μια φορά τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».