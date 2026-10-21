Στην Αγία Πετρούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ

Κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων καταγράφεται στο μέτωπο της Ουκρανίας με σφοδρά εκατέρωθεν πλήγματα, την ίδια ώρα που η διεθνής διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στην Αγία Πετρούπολη για την κρίσιμη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Αμερικανός μεσολαβητής έχει ήδη αφιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, όπου εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής διέξοδου, η οποία ωστόσο διεξάγεται υπό το βάρος νέων εχθροπραξιών.

Στο στρατιωτικό σκέλος, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι drones έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό προς το λιμάνι της Οδησσού, ενώ παράλληλα στο στόχαστρο βρέθηκε συγκρότημα αποθηκών φύλαξης drones στην Πολτάβα, καθώς και ηλεκτρικός υποσταθμός που τροφοδοτεί αμυντικές βιομηχανίες και κέντρα logistics στο Κίεβο. Στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο επιβεβαίωσε ότι από τις αεροπορικές επιδρομές επλήγησαν μια πολυκατοικία και συγκοινωνιακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές, ενώ στην περιφέρεια της Πολτάβα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πανεπιστήμιο του Κρεμεντσούκ.

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις συνεχίζουν να διεκδικούν ανθρώπινες ζωές αμάχων. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ γνωστοποίησε τον θάνατο δύο ανθρώπων από νυχτερινές επιθέσεις ρωσικών drones σε ιδιωτικές κατοικίες, με ακόμη 11 πολίτες να παρουσιάζουν συμπτώματα έντονου στρες.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ ανακοίνωσε ότι ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ουκρανική επίθεση με drone εναντίον αυτοκινήτου, πληροφορία την οποία το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει από ανεξάρτητες πηγές.