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Διανομέας πήγε να παραδώσει δέμα και έσωσε σπίτι από φωτιά

ΔΙΕΘΝΗ
21/10/2026 09:03
Διανομέας πήγε να παραδώσει δέμα και έσωσε σπίτι από φωτιά
Φωτογραφία/X (Twitter)/gharkekalesh

Ένα συνηθισμένο δρομολόγιο μετατράπηκε σε επιχείρηση διάσωσης για έναν διανομέα στην Ινδία. Ο άνδρας έφτασε σε κατοικία για να παραδώσει ένα δέμα, όμως αντιλήφθηκε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στην κουζίνα.

Στο σπίτι βρισκόταν η ιδιοκτήτρια και γιατρός, η οποία παρέλαβε το δέμα την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό. Ο διανομέας αντέδρασε αμέσως, προσπαθώντας να περιορίσει τις φλόγες και κλείνοντας την παροχή αερίου.

Η γιατρός μοιράστηκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο Χ, ευχαριστώντας τον διανομέα για την άμεση παρέμβασή του. Οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή βίντεο/X (Twitter)/gharkekalesh

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