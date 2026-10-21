Διανομέας πήγε να παραδώσει δέμα και έσωσε σπίτι από φωτιά

Ένα συνηθισμένο δρομολόγιο μετατράπηκε σε επιχείρηση διάσωσης για έναν διανομέα στην Ινδία. Ο άνδρας έφτασε σε κατοικία για να παραδώσει ένα δέμα, όμως αντιλήφθηκε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στην κουζίνα.

Στο σπίτι βρισκόταν η ιδιοκτήτρια και γιατρός, η οποία παρέλαβε το δέμα την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό. Ο διανομέας αντέδρασε αμέσως, προσπαθώντας να περιορίσει τις φλόγες και κλείνοντας την παροχή αερίου.

Η γιατρός μοιράστηκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο Χ, ευχαριστώντας τον διανομέα για την άμεση παρέμβασή του. Οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή βίντεο/X (Twitter)/gharkekalesh