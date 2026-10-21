Ρούμπιο: «Θετικές» οι συνομιλίες με Β. Ζελένσκι στο Όσλο

Τις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό σχολίασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας ως «θετικές» τις χθεσινές συνομιλίες του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο.

Από το Μουμπάι της Ινδίας, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο κ. Γουίτκοφ μεταβαίνει πλέον στη Ρωσία για επαφές με αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική, χωρίς εκπλήξεις ή απρόοπτα. Με βάση τα όσα συζητήθηκαν, ο απεσταλμένος μας θα μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη για να παρουσιάσει αυτές τις ιδέες στη ρωσική πλευρά, ώστε να διαφανεί αν υπάρχει έδαφος για πρόοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να φθάσει εντός της ημέρας στην Αγία Πετρούπολη προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο αεροδρόμιο θα τον υποδεχθεί ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος θα δώσει επίσης το «παρών» στις διευρυμένες συνομιλίες με τον κ. Πούτιν.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε καμία πρότερη ενημέρωση για τα προβλήματα δυσλειτουργίας και την επιβράδυνση των δορυφορικών δικτύων της SpaceX (Starlink και Starshield), τα οποία αξιοποιεί ο ουκρανικός στρατός στο μέτωπο.

«Ο Λευκός Οίκος δεν εμπλέκεται στις επιχειρηματικές αποφάσεις της Starlink, της Starshield ή του Ίλον Μασκ», υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. «Πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία την οποία η αμερικανική κυβέρνηση ούτε διοικεί, ούτε μπορεί να κατευθύνει. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχαμε καμία απολύτως γνώση για το συγκεκριμένο ζήτημα», κατέληξε.