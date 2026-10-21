Ουκρανός στρατιώτης επέζησε για 491 ημέρες στον πόλεμο

Για 491 ημέρες έμεινε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του πολέμου στην Ουκρανία ο 49χρονος Κοστιαντίν Βλασένκο.

Τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε τον συμπολεμιστή του και αναγκάστηκε να ακρωτηριάσει μόνος του το ένα του πόδι. Τελικά, διασώθηκε με ειδικά τροποποιημένο ουκρανικό drone, σε επιχείρηση που παρουσιάστηκε ως η πρώτη αεροδιακομιδή τραυματία απευθείας από θέση μάχης.

Οκτώ μήνες σε έναν αγωγό και μια φονική επίθεση

Ο Βλασένκο υπηρετούσε στην 30ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού. Στις 2 Ιουνίου 2025 έφτασε σε προωθημένη θέση στην περιοχή του Χαρκόβου, μαζί με έναν συμπολεμιστή του. Οι δύο στρατιώτες κρύβονταν σε έναν στενό τσιμεντένιο αγωγό, ενώ ρωσικά αναγνωριστικά drones καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την απομάκρυνσή τους.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2026, όταν το καταφύγιό τους πλημμύρισε, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο. Εκεί δέχθηκαν επιθέσεις. Ο Βλασένκο τραυματίστηκε και στα δύο πόδια, ενώ ο συμπολεμιστής του σκοτώθηκε από ρωσικό drone.

Ο ίδιος κατέφυγε στα ερείπια του σχολείου και κρύφτηκε μέσα σε μια παλιά μαντεμένια σόμπα. Παρέμεινε εκεί για μήνες, λαμβάνοντας τρόφιμα, νερό και φάρμακα από αέρος.

Ακρωτηρίασε μόνος του το πόδι του

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά. Τα κρυοπαγήματα και η κακή κυκλοφορία του αίματος προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα κάτω άκρα του.

Τον Μάιο, απόφάσισε να κόψει μόνος του το τραυματισμένο δεξί πόδι του, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Αυτό που τον κρατούσε στη ζωή ήταν η σκέψη της κόρης του, Χριστίνα, αλλά και η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με τους υπόλοιπους στρατιώτες.

Η διάσωση με drone και τα 18 χιλιόμετρα

Οι Ουκρανοί διοικητές οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης με ένα ειδικά διαμορφωμένο βαρύ drone της εταιρείας Gurzuf Defense. Ο στρατιώτης έλαβε οδηγίες για το πώς να δεθεί στο αεροσκάφος και κατάφερε να ασφαλιστεί στον μηχανισμό ανύψωσης.

Το drone τον μετέφερε σε απόσταση 18 χιλιομέτρων, σε ύψος περίπου 120 μέτρων, με τη συνοδεία άλλων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο 49χρονος νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο. Δεν θέλει να θεωρείται ήρωας και δηλώνει ευγνώμων σε όσους συνέβαλαν στη διάσωσή του. «Δεν έχω λόγια. Ένα θαύμα. Είναι πραγματικά θαύμα», είπε, περιγράφοντας την επιβίωσή του.

Πηγή Βίντεο: X – Anton Gerashchnko, YouTube – The Indepedent