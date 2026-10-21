Αυστραλία: Ακρωτηριάστηκαν και τα δύο πόδια βουλευτή μετά από επίθεση με αυτοκίνητο

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η 65χρονη Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς, η οποία έχασε και τα δύο της πόδια μετά από επίθεση με αυτοκίνητο τη Δευτέρα, στη Βικτόρια της Αυστραλίας.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο σύζυγός της, Φιλ Χέινς, από το νοσοκομείο της Μελβούρνης.

Το αριστερό πόδι της ακρωτηριάστηκε την ημέρα της επίθεσης, ενώ το δεξί ακρωτηριάστηκε την επόμενη, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να το σώσουν.

«Είναι ζωντανή και σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε ο σύζυγός της, ευχαριστώντας όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.

Τη χτύπησε δύο φορές

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στη Γουανγκαράτα, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Η ανεξάρτητη βουλευτής βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητό της, όταν ο οδηγός ενός ιχ αυτοκινήτου, φέρεται να την παρέσυρε σκόπιμα. Στη συνέχεια, έκανε αναστροφή και την χτύπησε ξανά.

Περαστικοί ακινητοποίησαν τον οδηγό μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

Στο δικαστήριο ο 43χρονος

Ο 43χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και άσκηση βίας κατά δημόσιου λειτουργού. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο συνήγορός του ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σπάνια νευρολογική πάθηση, υποβάλλεται σε θεραπεία για διάσειση και έχει προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε να αποφυλακιστεί με εγγύηση. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί στις 4 Φεβρουαρίου.

Παραμένει άγνωστο το κίνητρο

Η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη, αλλά θεωρεί πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί προηγούμενες επικοινωνίες μεταξύ του κατηγορουμένου και της βουλευτή, ούτε στοιχεία για απειλές εναντίον της.

Η Χέινς είναι γνωστή για τις παρεμβάσεις της κατά της διαφθοράς και υπέρ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.