Μεξικό: Καταδίκη σε 2 άνδρες για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα

Σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκαν δύο άνδρες στο Μεξικό για τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες, τον Μάρτιο του 2024.

Το δικαστήριο επέβαλε σε καθέναν από τους δύο καταδικασθέντες και αποζημίωση 5 εκατομμυρίων πέσο, περίπου 242.000 ευρώ, προς την οικογένεια του κοριτσιού. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο.

Η εξαφάνιση και η δολοφονία της 8χρονης

Η Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024, όταν έφυγε από το σπίτι της για να παίξει. Λίγο αργότερα, η μητέρα της άρχισε να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα από τους απαγωγείς, οι οποίοι ζητούσαν λύτρα για την απελευθέρωση του παιδιού.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν στοιχεία που υπέδειξαν τους δράστες. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η 8χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μια μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε οργή στους κατοίκους της Τάσκο. Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα μετά τον εντοπισμό της σορού.

Κάτοικοι επιτέθηκαν στους υπόπτους

Μετά τον εντοπισμό του κοριτσιού, δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και περικύκλωσαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι.

Στη συνέχεια, τους έβγαλαν με τη βία από το σπίτι και τους χτύπησαν με ρόπαλα, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.

Μία γυναίκα, η οποία κατηγορούνταν για την απαγωγή της 8χρονης, υπέκυψε στα τραύματά της. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Τα λιντσαρίσματα και το αίσθημα ατιμωρησίας

Τα λιντσαρίσματα ανθρώπων που κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Μεξικό. Ειδικοί αποδίδουν τέτοιες αντιδράσεις στο διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας, το οποίο οδηγεί πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους.

Πηγή Βίντεο: Χ- LiberaMetropolitano