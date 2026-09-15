Ομάν: Ρυμουλκείται στο λιμάνι το El Gaia μετά την επίθεση

Στο λιμάνι του Ομάν ρυμουλκείται το δεξαμενόπλοιο El Gaia, με σημαία Παναμά, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση. Δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ 23 ακόμη απομακρύνθηκαν από το πλοίο με τη βοήθεια πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν.

Η επίθεση και η φωτιά στο μηχανοστάσιο

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν, το El Gaia βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση. Στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου. Το πλοίο βρίσκεται πλέον υπό ρυμούλκηση με προορισμό λιμάνι του Ομάν.

Από το δεξαμενόπλοιο απομακρύνθηκαν συνολικά 23 μέλη του πληρώματος, όμως η τύχη δύο ακόμη ανθρώπων παραμένει άγνωστη.

Η αναφορά της CENTCOM για το El Gaia

Χθες, η US Central Command (CENTCOM), η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι το El Gaia είχε δεχθεί ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το δεξαμενόπλοιο να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, το Σαββατοκύριακο το πλοίο δέχθηκε νέα επίθεση, αυτή τη φορά από ιρανικό drone, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι το El Gaia «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».