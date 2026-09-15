Κρεμλίνο: Θετική η πρόταση Τραμπ για ανακωχή σε επιθέσεις

Χαιρετίζει το Κρεμλίνο, την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, για ανακωχή στις επιθέσεις που διεξάγονται σε ενεργειακές υποδομές, ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Πρόσθεσε επίσης, ότι πρέπει να αρθούν οι «παράνομες» κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας.

Σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε συμφωνία της Ρωσίας με την Ουκρανία, ώστε να μην πλήττει η μια, τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Ωστόσο, ο Ρώσος ΥπΕξ, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε, πως η Ρωσία, δεν θα σταματήσει τον πόλεμο, παρά των ενδεχόμενων συνομιλιών, που πρόκειται να διεξαχθούν για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο Σεργκέι Λαβρόφ, σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.